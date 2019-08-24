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Efsane nasıl yazılır? Evsane mi, efsane mi? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Efsane nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı efsane mi, evsane mi? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 16:40
Efsane nasıl yazılır? Evsane mi, efsane mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''efsane'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler efsane nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı efsane mi, evsane mi?

EFSANE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''efsane'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

EFSANE DOĞRU YAZILIŞI

O bir efsane ve asla unutulmayacak.

Efsane futbolcu eski takımına geri döndü.

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