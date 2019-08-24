Ekstra nasıl yazılır? Extra mı, ekstra mı? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''ekstra '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler ekstra nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı ekstra mı, extra mı?

EKSTRA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''ekstra '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Ekstra indirimler ile hepimizin yüzünü güldürdüler.

Bu akşam ki maçı ekstra çaba sarf ederek kazanacağız.