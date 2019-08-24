Konsensüs nasıl yazılır? TDK'ya göre konsensus mu konsensüs mü?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının konsensus olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı konsensüs olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de konsensüs kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: O konu hakkında bir konsensüs sağlanması gerekiyor ardından hemen çalışmalara başlamak lazım.

YANLIŞ ÖRNEK: Toplantı sırasında konsensus sağlanamadı ve fikirler anlatılamadı.

DOĞRU ÖRNEK: Eğer bir kafe açarsam adını konsensüs koyacağım.

YANLIŞ ÖRNEK: Konsensus kelimesi latince kökenli bir kelime.