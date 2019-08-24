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? 'ya göre konsensus mu konsensüs mü?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada ? 'ya göre konsensus mu konsensüs mü sorusu araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 24.8.2019 12:58
Konsensüs nasıl yazılır? TDK'ya göre konsensus mu konsensüs mü?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının konsensus olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı konsensüs olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de konsensüs kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: O konu hakkında bir konsensüs sağlanması gerekiyor ardından hemen çalışmalara başlamak lazım.

YANLIŞ ÖRNEK: Toplantı sırasında konsensus sağlanamadı ve fikirler anlatılamadı.

DOĞRU ÖRNEK: Eğer bir kafe açarsam adını konsensüs koyacağım.

YANLIŞ ÖRNEK: Konsensus kelimesi latince kökenli bir kelime.

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Konsensüs nasıl yazılır? TDK'ya göre konsensus mu konsensüs mü?
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