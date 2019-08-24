Kooperatif nasıl yazılır? Koperatif mi, kooperatif mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''kooperatif'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler kooperatif nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı kooperatif mi, koperatif mi?

KOOPERATİF NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''kooperatif'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.