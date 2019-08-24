Mahsus nasıl yazılır? Masus mu, mahsus mu? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''mahsus '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler mahsus nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı mahsus mu, masus mu?

MAHSUS NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''mahsus '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Tüm olanları mahsus yapıyorsun değil mi?

Beni üzmek için mahsus gittin oraya.