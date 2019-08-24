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Mahsus nasıl yazılır? Masus mu, mahsus mu?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan kelimelerden bir tanesidir. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Mahsus nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı mahsus mu, masus mu? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 11:40
Mahsus nasıl yazılır? Masus mu, mahsus mu? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''mahsus '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler mahsus nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı mahsus mu, masus mu?

MAHSUS NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''mahsus '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Tüm olanları mahsus yapıyorsun değil mi?

Beni üzmek için mahsus gittin oraya.

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Mahsus nasıl yazılır? Masus mu, mahsus mu? TDK
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