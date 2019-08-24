Matematik nasıl yazılır? TDK'ya matamatik mi matematik mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının matamatik olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı matematik olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de matematik kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: İlkokulda en sevmediğim ders matematikti, bir türlü anlayamazdım.

YANLIŞ ÖRNEK: Matamatik problemlerine bayılırım, bana iyi geliyor.

DOĞRU ÖRNEK: Üniversite sınavına hazırlanırken matematik beni çok zorladı.

YANLIŞ ÖRNEK: En rahat ettiğim ders matamatikti, hep keyif aldım.