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? TDK'ya matamatik mi matematik mi?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada ? TDK'ya göre matamatik mi matematik mi sorusu sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 24.8.2019 11:30
Matematik nasıl yazılır? TDK'ya matamatik mi matematik mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının matamatik olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı matematik olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de matematik kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: İlkokulda en sevmediğim ders matematikti, bir türlü anlayamazdım.

YANLIŞ ÖRNEK: Matamatik problemlerine bayılırım, bana iyi geliyor.

DOĞRU ÖRNEK: Üniversite sınavına hazırlanırken matematik beni çok zorladı.

YANLIŞ ÖRNEK: En rahat ettiğim ders matamatikti, hep keyif aldım.

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Matematik nasıl yazılır? TDK'ya matamatik mi matematik mi?
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