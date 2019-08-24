Menü nasıl yazılır? Mönü mü, menü mü? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de '' menü '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler menü nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı menü mü, mönü mü?

MENÜ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı '' menü '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bu akşam için harika bir menü hazırlıyorum.

Menüde o kadar çok çeşit yemek var ki hangisini seçeceğimi şaşırdım.