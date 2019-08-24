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Menü nasıl yazılır? Mönü mü, menü mü? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Menü nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı menü mü, mönü mü? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 14:17
Menü nasıl yazılır? Mönü mü, menü mü? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''menü '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler menü nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı menü mü, mönü mü?

MENÜ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''menü'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bu akşam için harika bir menü hazırlıyorum.

Menüde o kadar çok çeşit yemek var ki hangisini seçeceğimi şaşırdım.

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Menü nasıl yazılır? Mönü mü, menü mü? TDK ile Doğru Yazımı
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