Merhem nasıl yazılır? Melhem mi, merhem mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''merhem'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler merhem nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı merhem mi, melhem mi?

MERHEM NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''merhem'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

MERHEM DOĞRU YAZILIŞI

Eczaneden aldığım merhem hiç fayda etmedi.

Doktor yaralanan dizim için merhem verdi.