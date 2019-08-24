Muşamba nasıl yazılır? Muşanba mı, muşamba mı? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''muşamba'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler muşamba nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı muşamba mı, muşanba mı?

MUŞAMBA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''muşamba'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

MUŞAMBA DOĞRU YAZILIŞI

Sobayı taşırken muşambayı yırttık.

Yeni bir muşamba almamız gerekiyor.