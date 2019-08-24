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Propaganda nasıl yazılır? Propoganda mı propaganda mı? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Propaganda nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı propaganda mı, propoganda mı? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.8.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 15:44
Propaganda nasıl yazılır? Propoganda mı propaganda mı? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''propaganda'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler propaganda nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı propaganda mı, propoganda mı?

PROPAGANDA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı 'propaganda' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

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Propaganda nasıl yazılır? Propoganda mı propaganda mı? TDK ile Doğru Yazımı
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