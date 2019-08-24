Tabiat nasıl yazılır? TDK'ya göre tabiyat mı tabiat mı?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının tabiyat olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı tabiat olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de tabiat kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Kocaeli'ndeki tabiat parkı gerçekten çok güzel.

YANLIŞ ÖRNEK: Tabiyatla iç içe olan yerleri çok seviyorum.

DOĞRU ÖRNEK: Tabiat o kadar muhteşem ki gerçekten hayatı seviyorum.

YANLIŞ ÖRNEK: Tabiyat parkında yaşanan elim olay hepimizi çok üzdü.