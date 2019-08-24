Taptaze nasıl yazılır? TDK'ya göre tap taze bitişik mi ayrı mı yazılır?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının tap taze olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı taptaze olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de taptaze kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Köye gittiğimde bahçeden taptaze domates topladım, o kadar lezzetliydi ki...

YANLIŞ ÖRNEK: Tap taze reçel yaptım kahvaltıda tadına bakarsın.

DOĞRU ÖRNEK: Taptaze süt sağılıyor köyde ilk defa tadına bakacağım.

YANLIŞ ÖRNEK: Anlattıkların işe yaramıyor tap taze düşüncelerim çöpe gitti.