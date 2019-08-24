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? 'ya göre tap taze bitişik mi ayrı mı yazılır?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada ? 'ya göre tap taze mi taptaze mi sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 24.8.2019 11:23
Taptaze nasıl yazılır? TDK'ya göre tap taze bitişik mi ayrı mı yazılır?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının tap taze olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı taptaze olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de taptaze kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Köye gittiğimde bahçeden taptaze domates topladım, o kadar lezzetliydi ki...

YANLIŞ ÖRNEK: Tap taze reçel yaptım kahvaltıda tadına bakarsın.

DOĞRU ÖRNEK: Taptaze süt sağılıyor köyde ilk defa tadına bakacağım.

YANLIŞ ÖRNEK: Anlattıkların işe yaramıyor tap taze düşüncelerim çöpe gitti.

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Taptaze nasıl yazılır? TDK'ya göre tap taze bitişik mi ayrı mı yazılır?
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