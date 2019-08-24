TDK'ya göre Gözlemevi nasıl yazılır? Gözlem evi ayrı mı bitişik mi yazılır?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının gözlem evi olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı gözlemevi olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de gözlemevi kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Dünyadaki ilk gözlemevi nerede kurulmuştur? Bu soru beni oldukça zorladı.

YANLIŞ ÖRNEK: Bundan 150 yıl önceki gözlem evleri ile şimdikiler arasında büyük fark var.