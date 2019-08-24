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TDK'ya göre ? Gözlem evi ayrı mı bitişik mi yazılır?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada ? TDK'ya göre gözlem evi mi gözlemevi mi sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 24.8.2019 11:26
TDK'ya göre Gözlemevi nasıl yazılır? Gözlem evi ayrı mı bitişik mi yazılır?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının gözlem evi olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı gözlemevi olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de gözlemevi kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Dünyadaki ilk gözlemevi nerede kurulmuştur? Bu soru beni oldukça zorladı.

YANLIŞ ÖRNEK: Bundan 150 yıl önceki gözlem evleri ile şimdikiler arasında büyük fark var.

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TDK'ya göre Gözlemevi nasıl yazılır? Gözlem evi ayrı mı bitişik mi yazılır?
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