Tembel nasıl yazılır? TDK'ya göre tenbel mi tembel mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının tenbel olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı tembel olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de tembel kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Sınıfın en tembel öğrencisi olarak onun üzerine gideceğim ve başarılı olmasını sağlayacağım.

YANLIŞ ÖRNEK: Ne kadar tenbelsin biraz çalışmayı dene belki daha mutlu olursun.

DOĞRU ÖRNEK: Tembel tembel gezinip durma gerçekten artık canım sıkılıyor.

YANLIŞ ÖRNEK: Sen tanıdığım en tenbel kişi olabilirsin.