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? 'ya göre tenbel mi tembel mi?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada mi ? 'ya göre tenbel mi tembel mi sorusu araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte doğru yazımı...

Giriş Tarihi: 24.8.2019 13:30
Tembel nasıl yazılır? TDK'ya göre tenbel mi tembel mi?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının tenbel olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı tembel olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de tembel kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Sınıfın en tembel öğrencisi olarak onun üzerine gideceğim ve başarılı olmasını sağlayacağım.

YANLIŞ ÖRNEK: Ne kadar tenbelsin biraz çalışmayı dene belki daha mutlu olursun.

DOĞRU ÖRNEK: Tembel tembel gezinip durma gerçekten artık canım sıkılıyor.

YANLIŞ ÖRNEK: Sen tanıdığım en tenbel kişi olabilirsin.

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Tembel nasıl yazılır? TDK'ya göre tenbel mi tembel mi?
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