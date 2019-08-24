Ültimatom nasıl yazılır? TDK'ya göre ultümaton mu ültimatom mu?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının ultümaton olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı ültimatom olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de ültimatom kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Bu son ültimatom olarak kayıtlar geçsin, bundan sonra sana farklı davranacağım.

YANLIŞ ÖRNEK: Ultümaton üstüne ultümaton verdim ama değişen bir şey yok.

DOĞRU ÖRNEK: Son ültimatom isimli film sanırım izlediğim en güzel filmler arasına girer.

YANLIŞ ÖRNEK: Artık doğru bir yola girmen gerekiyor, ultümatonları iyi dinle.