Ayçiçeği nasıl yazılır? Ay çiçeği mi, ayçiçeği mi? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''Ayçiçeği'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler ayçiçeği nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı ayçiçeği mi, ay çiçeği mi?

AYÇİÇEĞİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''ayçiçeği'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Ayçiçeği çekirdeğini ailecek çok seviyoruz.

Yeni açacağı dükkâna 'ayçiçeği' adını verecekmiş.