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Fütursuz nasıl yazılır? Fütürsüz mü, fütursuz mu?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan kelimelerden bir tanesidir. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Fütursuz nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı fütürsüz mü, fütursuz mu? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 28.8.2019 17:02
Fütursuz nasıl yazılır? Fütürsüz mü, fütursuz mu? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''Fütursuz'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler fütursuz nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı fütursuz mü, fütursuz mu?

FÜTURSUZ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''fütursuz'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Çok fütursuz birisi olmuşsun.

Bu kadar fütursuz davranışlar yapman gerekmiyor.

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