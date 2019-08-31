Dakika nasıl yazılır? Dakka mı, dakika mı? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''dakika'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler dakika nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı dakika mı, dakka mı?

DAKİKA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''dakika'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Geçen her dakika aleyhimize işliyor.

O görüntüleri dakika dakika izleyerek bir tahmin yapmamız lazım.