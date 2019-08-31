Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Endirekt nasıl yazılır? Endirek mi, endirekt mi? TDK ile Doğru Yazımı

Endirekt nasıl yazılır? Endirek mi, endirekt mi? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Endirekt nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı endirekt mi, endirek mi? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 1.9.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 10:44
Endirekt nasıl yazılır? Endirek mi, endirekt mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''endirekt'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler endirekt nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı endirekt mi, endirek mi?

DAKİKA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''endirekt'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Endirekt serbest vuruştan gelen gol işe turnuvayı şampiyon tamamladılar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Endirekt nasıl yazılır? Endirek mi, endirekt mi? TDK ile Doğru Yazımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN