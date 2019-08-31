Endirekt nasıl yazılır? Endirek mi, endirekt mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''endirekt'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler endirekt nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı endirekt mi, endirek mi?

DAKİKA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''endirekt'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Endirekt serbest vuruştan gelen gol işe turnuvayı şampiyon tamamladılar.