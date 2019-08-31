Gene de nasıl yazılır? Genede mi, gene de mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''gene de'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler gene de nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı gene de mi, genede mi?

GENE DE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''gene de'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Onca uyarıya rağmen gene de vazgeçmedi.

Tüm olanlar benim hatam olmasa bile gene de özür dilerim