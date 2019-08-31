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Gene de nasıl yazılır? Genede mi, gene de mi? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Gene de nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı gene de mi, genede mi? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 1.9.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 10:44
Gene de nasıl yazılır? Genede mi, gene de mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''gene de'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler gene de nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı gene de mi, genede mi?

GENE DE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''gene de'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Onca uyarıya rağmen gene de vazgeçmedi.

Tüm olanlar benim hatam olmasa bile gene de özür dilerim

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Gene de nasıl yazılır? Genede mi, gene de mi? TDK ile Doğru Yazımı
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