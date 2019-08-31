Sübliminal mesaj nedir? Sübliminal mesaj örnekleri

Sübliminal mesaj ilk olarak 1859 yılında A. W. Volkman tarafından keşfedildi. Volkman, Takistokop'u icat ettikten sonra insanları ikna edebilmek amacıyla birtakım çalışmalar gerçekleştirdi. Anlık görseller ile insan bilincinin gördüğü görselin ne olduğunun farkına varamadan bilinçaltına yerleşmesini sağladı. İlk sübliminal mesaj uygulamaları ise BB tarafından 1920 senesinde yapıldı. Radyo ilk icat edildiğinde toplum genelinde radyonun günah olması sebebiyle kullanılmaması gerektiği görüşü hakimdi. Bu görüşü kırabilmek adına BBC, radyonun işlev açısından yararlı bir cihaz olduğuna yönelik telkinlerde bulundu. Bu yöntem başarılı oldu ve toplum genelindeki radyoya karşı olumsuz bakış açısı değişti.

SÜBLİMİNAL MESAJ NASIL VERİLİR?

Konuyla alakalı uzmanlar, sübliminal mesajların özellikle ölüm ve cinsellik ile ilgili konularda bilinçaltına doğrudan etki ettiği görüşünde hemfikir. Bu iki konu özelinde insan zihnine iletilen sübliminal mesajların, satışları önemli seviyede artırdığı gerçeği verilerle de kanıtlanmış durumda. Özellikle pano reklamlarında kullanılan gizli semboller, bilinçaltına bu iki konuyla alakalı sübliminal içerikler gönderiyor.

SÜBLİMİNAL MESAJ ÖRNEKLERİ