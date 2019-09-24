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Boşu boşuna nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? imla kılavuzu

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi de yazım yanlışlarıdır. ’nun resmi internet sitesi üzerinden her gün binlerce kelime sorgulatılmaktadır. Özellikle birleşik kelimeler ile ilgili yanlışlar çok sık yapılmaktadır. ‘Boşu boşuna’ kelimesi de bunlardan bir tanesidir. Peki, boşu boşuna nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte ’ya göre doğru yazımı!

Giriş Tarihi: 24.9.2019 16:49
Boşu boşuna nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK imla kılavuzu

Türk Dil Kurumu'nun sitesinden yapılan sorgulamalardan bir tanesi de bu kelime hakkındadır. Birleşik mi, ayrı mı yazacağı konusunda kararsız kalan kişiler 'boşu boşuna nasıl yazılır' sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilecekler. Peki, Boşu boşuna nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

BOŞU BOŞUNA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre boşu boşuna ayrı yazılmaktadır. Cümlenin cümle içerisinde doğru yazımını aşağıda görebilirsiniz.

'BOŞU BOŞUNA' İÇİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Bu sabah kuzenimin boşu boşuna okula gitmiş.

Boşu boşuna çantayı yanında taşıyor.

Acele ettiğimiz için boşu boşuna para verdik.

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Boşu boşuna nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK imla kılavuzu
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