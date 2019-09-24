Boşu boşuna nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK imla kılavuzu

Türk Dil Kurumu'nun sitesinden yapılan sorgulamalardan bir tanesi de bu kelime hakkındadır. Birleşik mi, ayrı mı yazacağı konusunda kararsız kalan kişiler 'boşu boşuna nasıl yazılır' sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilecekler. Peki, Boşu boşuna nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

BOŞU BOŞUNA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre boşu boşuna ayrı yazılmaktadır. Cümlenin cümle içerisinde doğru yazımını aşağıda görebilirsiniz.

'BOŞU BOŞUNA' İÇİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Bu sabah kuzenimin boşu boşuna okula gitmiş.

Boşu boşuna çantayı yanında taşıyor.

Acele ettiğimiz için boşu boşuna para verdik.

