Eski cezaevi 'Cezaevi Müzesi'ne dönüştürüldü

Gedik Mahallesi'ndeki eski cezaevi, 37 yıl aktif olarak mahkumları barındırdı ve 19 yıl önce yenisi yapılınca kapatıldı. Adalet Bakanlığınca Yeşilyurt Belediyesine devredilen eski cezaevinde, 2015'te Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle restorasyon başladı. Restorasyonu 2019'da biterek Kültür Tepesi haline gelen cezaevi içerisinde müze, konferans salonu ve tiyatro sahnesinin de yer aldığı Kültür Evi'ne dönüştürüldü. Cezaevi binasının bir bölümü aslına uygun olarak müze haline getirildi. Kalan bölümü ise konferans salonu ve tiyatro sahnesiyle bir çok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaya başladı. Cezaevinin de bulunduğu Namazgah Mevkisinde, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının finans desteğiyle temeli geçen yıl atılan 'Gedik Kent Parkı Rekreasyon Projesi'nin de tamamlanmasıyla bölge, 'Kültür Tepesi' haline geldi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, cezaevinin yıllarca eski Yeşilyurt'un cezaevi olarak kullanıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Biz devraldığımız zaman burası harabe, izbe, her tarafı duvarla ve demirlerle kapatılmış bir şekilde duruyordu, özellikle uyuşturucu bağımlılarının yatağı konumundaydı. Çatısı tamamen çökmüştü. Burası bir anlamda suç işleme yeri gibiydi. Şehrimizin de merkezinde olan bir bölge. Biz burası Ceza Tevkif Evleri'nden talep ettik. Sağ olsun ilgili kurum da bizim bu talebimizi yerine getirdi. Biz de burayı projelendirdik, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla da projemizi paylaştık. Bakanlığımız da burada halkın özellikle kültürel anlamdaki ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar ve alanlar olursa destek verebilecekleriyle ilgili bize o zaman bir proje tavsiyesinde bulunmuşlardı. Biz de burada şu anda 130 kişinin oturabileceği bir mini konferans salonu, aynı zamanda meclis toplantılarımızı yaptığımız bir salon oluşturduk. Yaklaşık 600 metrekarelik bir alanda daha önce çok başarılı bir şekilde bölgemize kazandırmış olduğumuz Millet Kıraathanemiz vardı, burada da ikincisini hemşerilerimiz hizmetine sunmuş olduk.