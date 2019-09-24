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Günü gününe nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi de yazım yanlışlarıdır. ’nun resmi internet sitesi üzerinden her gün binlerce kelime sorgulatılmaktadır. Özellikle birleşik kelimeler ile ilgili yanlışlar çok sık yapılmaktadır. ‘Günü gününe’ kelimesi de bunlardan bir tanesidir. Peki, günü gününe nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte ’ya göre doğru yazımı!

Giriş Tarihi: 24.9.2019 17:04
Günü gününe nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun sitesinden yapılan sorgulamalardan bir tanesi de bu kelime hakkındadır. Birleşik mi, ayrı mı yazacağı konusunda kararsız kalan kişiler 'günü gününe nasıl yazılır' sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilecekler. Peki, Günü gününe nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

GÜNÜ GÜNÜNE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre günü gününe ayrı yazılmaktadır. Cümlenin cümle içerisinde doğru yazımını aşağıda görebilirsiniz.

'GÜNÜ GÜNÜNE' İÇİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Programa günü gününe uymaya çalışıyor.

Günü gününe işleri takip ediyorum.

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Günü gününe nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK
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