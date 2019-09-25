Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Bilumum nasıl yazılır? TDK'ya göre bilimum mu bilimum mu?

nasıl yazılır? TDK'ya göre bilimum mu bilimum mu?

İmla kuralları dil bilgisi açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bu noktada TDK'ya göre nasıl yazılır? sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır. Hem iş hayatınızda hem sınav hazırlıkları aşamasında dil bilgisi ve kelimelerin doğru kullanımı çok önemlidir. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kelimenin doğru yazımının bilumum mu bilimum mu olduğunu inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.9.2019 11:52
Bilumum nasıl yazılır? TDK'ya göre bilimum mu bilimum mu?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre bilumum nasıl yazılır, bilimum mu yoksa bilimum mu? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Bilimum nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "bilumum" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Bilumum kelimesi bütün, hep, hepsi, bağlı olan tümü gibi anlamlarında kullanılıyor.

YANLIŞ KULLANIM: Resmi yazılarda sık rastlanan cümlelerden biri olan müteferri bilimum giderler mana olarak şahısa, kuruma veya bir dosyaya bağlı veya ilişkili tüm giderler anlamında kullanılır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilumum nasıl yazılır? TDK'ya göre bilimum mu bilimum mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN