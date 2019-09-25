Bilumum nasıl yazılır? TDK'ya göre bilimum mu bilimum mu?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre bilumum nasıl yazılır, bilimum mu yoksa bilimum mu? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Bilimum nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "bilumum" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Bilumum kelimesi bütün, hep, hepsi, bağlı olan tümü gibi anlamlarında kullanılıyor.

YANLIŞ KULLANIM: Resmi yazılarda sık rastlanan cümlelerden biri olan müteferri bilimum giderler mana olarak şahısa, kuruma veya bir dosyaya bağlı veya ilişkili tüm giderler anlamında kullanılır.