Sultan Süleyman’ın kendisinden önce vefat eden şehzadeleri!

ŞEHZADE MEHMED: 1521 yılında Hürrem Sultan'dan dünyaya gelen Mehmed, 1543 yılında vefat etti. Sultan Süleyman'ın en sevdiği şehzade olan Mehmed'in hastalıktan vefat ettiği iddia ediliyor. Şehzadebaşı Cami Sultan Süleyman tarafından Şehzade Mehmed'in anısına yaptırılmıştır.

ŞEHZADE BAYEZİD: 1525'te Hürrem Sultan'dan dünyaya geldi. Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra, kardeşi Selim ile taht mücadelesine girdi. Sultan Süleyman'ın Selim'in tarafını tutmasıyla İran'a kaçtı. 1561'de Osmanlı elçileri tarafından Kazvin'de boğularak öldürüldü. Şehzade Bayezid şehzadeler arasında babasına en çok benzeyeni idi. Usta bir şair ve yazardı. Babası ile yaptığı yazışmalar hem edebiyat tarihi hem de Osmanlı tarihi açısından pek önemlidir. 25 Eylül vefat yıl dönümüdür…

ŞEHZADE MAHMUD: 1512 yılında, Fülane Hatun'dan doğan Süleyman'ın ilk oğluydu. 29 Ekim 1521'de, geçirdiği hastalık sebebiyle vefat etti.

ŞEHZADE MUSTAFA: 1515 yılında Mahidevran Sultan'dan dünyaya geldi. Çeşitli sancaklarda, sancak beyi olarak görev yaptı. Tahta geçmek istediği söylentilerinin ardından 6 Ekim 1553 günü, Konya Ereğlisi'nde babası Süleyman tarafından boğdurtuldu. Osmanlı tarihinde ölümü en çok üzen şehzadedir.

ŞEHZADE MURAD: 1521'de dünyaya gelen ve Ekim 1521'de vefat eden Murad'ın annesi kesin olarak bilinmese de, Gülfem Hatun olduğu yönünde iddialar bulunmaktadır.

ŞEHZADE ABDULLAH: 1522 veya 1523 yılında, Hürrem Sultan'dan dünyaya gelen Abdullah, doğumundan iki-üç yıl sonra vefat etti.

ŞEHZADE CİHANGİR: 1531'de Hürrem Sultan'dan dünyaya gelen Cihangir, 1553'te vefat etti.