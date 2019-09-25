Dershane nasıl yazılır? TDK'ya göre dersane mi dershane mi?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre dershane nasıl yazılır, dersane mi yoksa dershane mi? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Dershane nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "dershane" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Dershane zamanında da özel ders aldı fakat sonuç alamadık, sınavda başarısız oldu.

YANLIŞ KULLANIM: Çocuğunuzu hangi dersaneye gönderme niyetindesiniz?