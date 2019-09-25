Düğüm nasıl yazılır? TDK'ya göre düyüm mü düğüm mü?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre düğüm nasıl yazılır, düyüm mü yoksa düğüm mü? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Düğüm nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "düğüm" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Bu aşk benim için artık bir düğüm, ilerleyemiyorum...

YANLIŞ KULLANIM: Hadi şu ipin düyümünü çöz de işe gidelim.

DOĞRU KULLANIM: Yüzüme karşı düğümlü sözler söyleme, üzülüyorum.

YANLIŞ KULLANIM: Yaptığın yanlışlar artık düyümü kopardı attı.