Enstitü nasıl yazılır? TDK'ya göre ensitü mü enstitü mü?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre enstitü nasıl yazılır, ensitü mü yoksa enstitü mü? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Enstitü nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "ekstanrik" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: İstanbul İşletme Enstitüsü eğitim açısından son derece yararlı.

YANLIŞ KULLANIM: Yaptığım çalışmalar sonunda bu ensitünün yararlı olmadığına inandım.