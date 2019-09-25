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? 'ya göre ensitü mü enstitü mü?

İmla kuralları dil bilgisi açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bu noktada 'ya göre enstitü nasıl yazılır? sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır. Hem iş hayatınızda hem sınav hazırlıkları aşamasında dil bilgisi ve kelimelerin doğru kullanımı çok önemlidir. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kelimenin doğru yazımının ensitü mü yoksa enstitü mü olduğunu bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:27
Enstitü nasıl yazılır? TDK'ya göre ensitü mü enstitü mü?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre enstitü nasıl yazılır, ensitü mü yoksa enstitü mü? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Enstitü nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "ekstanrik" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: İstanbul İşletme Enstitüsü eğitim açısından son derece yararlı.

YANLIŞ KULLANIM: Yaptığım çalışmalar sonunda bu ensitünün yararlı olmadığına inandım.

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Enstitü nasıl yazılır? TDK'ya göre ensitü mü enstitü mü?
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