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? 'ya göre fasülye mi fasulye mi?

İmla kuralları dil bilgisi açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bu noktada 'ya göre ? sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır. Hem iş hayatınızda hem sınav hazırlıkları aşamasında dil bilgisi ve kelimelerin doğru kullanımı çok önemlidir. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kelimenin doğru fasülye mi fasulye mi? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:32
Fasulye nasıl yazılır? TDK'ya göre fasülye mi fasulye mi?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre fasulye nasıl yazılır, fasülye mi yoksa fasulye mi? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Fasulye nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "fasulye" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Bugün çok lezzetli bir kuru fasulye yedim, gerçekten enfesti.

YANLIŞ KULLANIM: Taze fasülye yemeğini hiç sevmem, bir türlü yiyemiyorum.

DOĞRU KULLANIM: Fasulye konusunda Ege Bölgesi bir numara!

YANLIŞ KULLANIM: Fasülye yemeği yapacağım akşama gelirken turşu alır mısın?

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Fasulye nasıl yazılır? TDK'ya göre fasülye mi fasulye mi?
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