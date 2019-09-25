Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Floresan nasıl yazılır? TDK'ya göre florasan mı floresan mı?

? 'ya göre florasan mı floresan mı?

İmla kuralları dil bilgisi açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bu noktada 'ya göre ? sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır. Hem iş hayatınızda hem sınav hazırlıkları aşamasında dil bilgisi ve kelimelerin doğru kullanımı çok önemlidir. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kelimenin doğrusu florasan mı floresan mı? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:33
Floresan nasıl yazılır? TDK'ya göre florasan mı floresan mı?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre floresan nasıl yazılır, florasan mı floresan mı? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Floresan nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "floresan" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Floresan ışığı ders çalışırken beni çok rahatsız ediyor.

YANLIŞ KULLANIM: Elektrik konusunda tutumlu olmak için florasan taktırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Floresan nasıl yazılır? TDK'ya göre florasan mı floresan mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN