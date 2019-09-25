Floresan nasıl yazılır? TDK'ya göre florasan mı floresan mı?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre floresan nasıl yazılır, florasan mı floresan mı? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Floresan nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "floresan" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Floresan ışığı ders çalışırken beni çok rahatsız ediyor.

YANLIŞ KULLANIM: Elektrik konusunda tutumlu olmak için florasan taktırdı.