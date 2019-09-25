Tükürük nasıl yazılır? TDK'ya göre tükrük mü tükürük mü?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''tükrük'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar tükürük nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı tükrük mü tükürük mü?

TÜKÜRÜK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''tükürük" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Tükürük bezleri çalışmıyor bu yüzden sağlık sorunları yaşıyor.

YANLIŞ KULLANIM: Yeşil sahada rakibine tükrük atan futbolcunun kendisine saygısı yok demektir.