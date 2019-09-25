Yastıkaltı nasıl yazılır? TDK'ya göre birleşik mi ayrı mı?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre yastıkaltı nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Yastıkaltı birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "yastıkaltı" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Yastıkaltı altınlarının büyük çoğunluğu çeyrek altın olarak dikkat çekiyor.

YANLIŞ KULLANIM: Şimdilerde gram altın için yastık altı yatırımı ön planda.