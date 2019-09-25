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? TDK'ya göre birleşik mi ayrı mı?

İmla kuralları dil bilgisi açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bu noktada TDK'ya göre birleşik mi ayrı mı? sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır. Hem iş hayatınızda hem sınav hazırlıkları aşamasında dil bilgisi ve kelimelerin doğru kullanımı çok önemlidir. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kelimenin doğru yazımının yastıkaltı mı yastık altı mı olduğunu bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:52
Yastıkaltı nasıl yazılır? TDK'ya göre birleşik mi ayrı mı?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre yastıkaltı nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Yastıkaltı birleşik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "yastıkaltı" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Yastıkaltı altınlarının büyük çoğunluğu çeyrek altın olarak dikkat çekiyor.

YANLIŞ KULLANIM: Şimdilerde gram altın için yastık altı yatırımı ön planda.

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Yastıkaltı nasıl yazılır? TDK'ya göre birleşik mi ayrı mı?
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