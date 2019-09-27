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? TDK'ya göre ahpap mı ahbap mı?

Her gün yüzlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazımı ahpap mı ahbap mı? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 27.9.2019 11:57
Ahbap nasıl yazılır? TDK'ya göre ahpap mı ahbap mı?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''ahpap" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar ahbap nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğrusu ahbap mı ahpap mı?

AHBAP NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''ahbap" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Uzun yıllar önce seninle ahbap olmayı bıraktım, şimdi ne kadar doğru bir karar verdiğimi görüyorum.

YANLIŞ KULLANIM: Kimlerle ahpaplık edeceğine daha doğru karar vermelisin.

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Ahbap nasıl yazılır? TDK'ya göre ahpap mı ahbap mı?
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