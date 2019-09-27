Ahbap nasıl yazılır? TDK'ya göre ahpap mı ahbap mı?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''ahpap" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar ahbap nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğrusu ahbap mı ahpap mı?

AHBAP NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''ahbap" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Uzun yıllar önce seninle ahbap olmayı bıraktım, şimdi ne kadar doğru bir karar verdiğimi görüyorum.

YANLIŞ KULLANIM: Kimlerle ahpaplık edeceğine daha doğru karar vermelisin.