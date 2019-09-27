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? TDK'ya göre ablem mi amblem mi?

Giriş Tarihi: 27.9.2019 11:06
Amblem nasıl yazılır? TDK'ya göre ablem mi amblem mi?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''ablem" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar amblem nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru amblem mi ablem mi?

AMBLEM NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''amblem" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Orijinal olduğunu anlamak için amblemine bakmak gerekiyor.

YANLIŞ KULLANIM: Giydiği her şeyi kendi dikiyor, belki ablem bile yapıyor olabilir.

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Amblem nasıl yazılır? TDK'ya göre ablem mi amblem mi?
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