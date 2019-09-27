Ateşe nasıl yazılır? TDK'ya göre ataşe mi ateşe mi?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''ateşe" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar ateşe nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğrusu ataşe mi ateşe mi?

ATAŞE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''ataşe" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Daha önce Bulgaristan'da ataşe görevinde bulunmuştu.

YANLIŞ KULLANIM: Hayalinde yurt dışında yaşamak ateşelik görevi yapmak mı var?