Kuvöz nasıl yazılır? TDK'ya göre küvöz mü kuvöz mü?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''kuvöz" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar ateşe nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğrusu küvöz mü kuvöz mü?

KUVÖZ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''kuvöz" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Bebek doğar doğmaz kuvöze aldılar.

YANLIŞ KULLANIM: Annesi çok korkmuştu ama çok şükür küvözden çıktı şimdi çok iyi.