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nasıl yazılır? 'ya göre küvöz mü kuvöz mü?

Her gün yüzlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’ nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ya göre bu kelimenin doğru yazımı küvöz mü kuvöz mü?

Giriş Tarihi: 27.9.2019 12:03
Kuvöz nasıl yazılır? TDK'ya göre küvöz mü kuvöz mü?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''kuvöz" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar ateşe nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğrusu küvöz mü kuvöz mü?

KUVÖZ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''kuvöz" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Bebek doğar doğmaz kuvöze aldılar.

YANLIŞ KULLANIM: Annesi çok korkmuştu ama çok şükür küvözden çıktı şimdi çok iyi.

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Kuvöz nasıl yazılır? TDK'ya göre küvöz mü kuvöz mü?
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