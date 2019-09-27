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? 'ya göre muaffak mı muvaffak?

Her gün yüzlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Muvaffaknasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ya göre bu kelimenin doğru yazımı muaffak mı muvaffak mı?

Giriş Tarihi: 27.9.2019 12:04
Muvaffak nasıl yazılır? TDK'ya göre muaffak mı muvaffak?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''muvaffak" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar muaffak nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğrusu muvaffak mı muaffak mı?

MUVAFFAK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''muvaffak" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Umuyorum bu emelinde muvaffak olursun. Bu gönülden diliyorum.

YANLIŞ KULLANIM: Ne yaparsan yap muaffak olamayacağını biliyorum.

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Muvaffak nasıl yazılır? TDK'ya göre muaffak mı muvaffak?
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