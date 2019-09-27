Muvaffak nasıl yazılır? TDK'ya göre muaffak mı muvaffak?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''muvaffak" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar muaffak nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğrusu muvaffak mı muaffak mı?

MUVAFFAK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''muvaffak" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Umuyorum bu emelinde muvaffak olursun. Bu gönülden diliyorum.

YANLIŞ KULLANIM: Ne yaparsan yap muaffak olamayacağını biliyorum.