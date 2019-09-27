Nacizane nasıl yazılır? TDK'ya göre naçizane mi nacizane mi?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''naçizane" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar nacizene nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğrusu nacizane mi naçizane mi?

NACİZANE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''nacizane" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Sizden nacizane bir isteğim olacak, eğer beni dinlerseniz...

YANLIŞ KULLANIM: Naçizane şekilde ricanı ilet, gereğini yaparız.