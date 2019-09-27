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? 'ya göre öğe mi öge mi?

Her gün yüzlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ya göre bu kelimenin doğru yazımı öğe mi öge mi?

Giriş Tarihi: 27.9.2019 12:06
Öge nasıl yazılır? TDK'ya göre öğe mi öge mi?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''öğe" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar nacizene nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğrusu öge mi öğe mi?

ÖGE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''öge" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: En küçük bir ihtimali unutursan, aile ögesini yitirirsin.

YANLIŞ KULLANIM: Birçok öğe birleşip durumu bu noktaya taşıdı.

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Öge nasıl yazılır? TDK'ya göre öğe mi öge mi?
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