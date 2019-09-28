Angaje nasıl yazılır? TDK'ya göre angeje mi angaje mi?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''angaje" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar angeje nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru angeje mi angaje mi?

ANGAJE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''angaje" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Angaje olmak konusunda detaylı bir sunum yapılacak.

YANLIŞ KULLANIM: Personeller angeje eğitimi alacak, bu konu bizim için oldukça önemli.