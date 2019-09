Ayrılık şarkı akorları burada! Ayrılık (Fikrimden geceler) kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Ayrılık (Fikrimden geceler) bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Ayrılık türküsü akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Ayrılık için akorlar ve şarkı sözleri…

Em Am Em B ) Fikrimden geceler yatabilmirem ) Em Am B Em (D) ) 2 Bu fikri basimdan atabilmirem ) G Am G D G Neyleyim ki sene çatabilmirem Am G D G A Neyleyim ki sene çatabilmirem ( Am Em B ( Ayrilik ayrilik aman ayrilik ( Em Am B Em ( Her bir dertten ala yaman ayrilik A ( Am Em B ( Ayrilik ayrilik aman ayrilik ( Em Am B Em ( Her bir dertten ala aman ayrilik Em Am Em B ) Uzundur hicrimden kara geceler ) Em Am B Em (D) ) 2 Bilmirem men kendim hara geceler ) G Am G D G Bir oktur kalbime yara geceler Am D G A Bir oktur kalbime yara geceler