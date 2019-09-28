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şarkı akorları burada! Ayrılık (Fikrimden geceler) kolay akor ve orijinal ton

’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği (Fikrimden geceler) şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Ayrılık akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Ayrılık türküsü akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 28.9.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 17:39
Ayrılık şarkı akorları burada! Ayrılık (Fikrimden geceler) kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Ayrılık (Fikrimden geceler) bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Ayrılık türküsü akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Ayrılık için akorlar ve şarkı sözleri…

 Em        Am      Em       B     ) 
 Fikrimden geceler yatabilmirem   ) 
 Em       Am       B       Em (D) ) 2 
 Bu fikri basimdan atabilmirem    ) 
 G        Am G    D        G 
 Neyleyim ki sene çatabilmirem 
          Am G    D        G  A 
 Neyleyim ki sene çatabilmirem 
  
   ( Am              Em       B 
   ( Ayrilik ayrilik aman ayrilik 
   ( Em              Am  B         Em 
   ( Her bir dertten ala yaman ayrilik 
 A ( Am              Em       B 
   ( Ayrilik ayrilik aman ayrilik 
   ( Em              Am  B         Em 
   ( Her bir dertten ala aman ayrilik 
  
 Em      Am        Em       B        ) 
 Uzundur hicrimden kara geceler      ) 
 Em       Am         B        Em (D) ) 2 
 Bilmirem men kendim hara geceler    ) 
 G         Am G    D        G 
 Bir oktur kalbime yara geceler 
           Am      D        G  A 
 Bir oktur kalbime yara geceler

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Ayrılık şarkı akorları burada! Ayrılık (Fikrimden geceler) kolay akor ve orijinal ton
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