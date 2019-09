Haluk Levent Ela Gözlü şarkı akorları burada! Ela Gözlü kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Ela Gözlü bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Ela Gözlü akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Ela Gözlü şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

ŞARKI RİTMİ : A-YYA-YYA

Am C Ela gözlü benli dilber G Am Send'olasın benim gibi Am C Zülfün sökük boynun bükük G Am Send'olasın benim gibi Dm Am Bahçende güller bitmesin G Am Kapından hekim geçmesin Dm Am Dalında bülbül ötmesin G Am Send'olasın benim gibi Nakarat Am Dm G Am ) Gel yanıma, sarıl bana ) Am Dm G Am ) x2 Ela gözlüm, yandım sana )

HALUK LEVENT - ELA GÖZLÜ TAB Ela gözlü benli dilber Send'olasın beni gibi e-----0-------------0---------------------------------------- b--3-----3--2--3--3----3-2----2--3--2--0--2--2--2--3--2--0--- g------------------------------------------------------------ d------------------------------------------------------------ a------------------------------------------------------------ E------------------------------------------------------------ Zülfün sökük boynun bükük Send'olasın benim gibi e-----0-------------0---------------------------------------- b--3-----3--2--3--3----3-2-0-----2--3--2--0--2--3-2---0------ g----------------------------2----------------------2-------- d------------------------------------------------------------ a------------------------------------------------------------ E------------------------------------------------------------ Bahçende güller bitmesin Kapından hekim geçmesin e--2--3--2--0--2--0--2-2-3--2--0---0--2--0-----0--0--2--0---- b-------------------------------------------3-------------3-- g------------------------------------------------------------ d------------------------------------------------------------ a------------------------------------------------------------ E------------------------------------------------------------ Dalında bülbül ötmesin Sende'olasın benim gibi e--2--3--2--0--2--0--2--2--3--2--0--0--2--0-----0------------ b--------------------------------------------3----3-2---0---- g-----------------------------------------------------2------ d------------------------------------------------------------ a------------------------------------------------------------ E------------------------------------------------------------ Gel yanıma sarıl bana Ela gözlüm yandım sana e--2--0---0--0--0--------------2--0---0--0--0---------------- b-------3---------3--2--0--0--------3----------3--2--0--0---- g------------------------------------------------------------ d------------------------------------------------------------ a------------------------------------------------------------ E------------------------------------------------------------