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şarkı akorları burada! Ela Gözlü kolay akor ve orijinal ton

Türkiye’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Ela Gözlü akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Ela Gözlü akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 28.9.2019 18:01 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 18:18
Haluk Levent Ela Gözlü şarkı akorları burada! Ela Gözlü kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Ela Gözlü bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Ela Gözlü akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Ela Gözlü şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

ŞARKI RİTMİ : A-YYA-YYA

 Am        C 
 Ela gözlü benli dilber 
 G           Am 
 Send'olasın benim gibi 
 Am           C 
 Zülfün sökük boynun bükük 
 G           Am 
 Send'olasın benim gibi 
  
 Dm          Am 
 Bahçende güller bitmesin 
 G          Am 
 Kapından hekim geçmesin 
 Dm         Am 
 Dalında bülbül ötmesin 
 G           Am 
 Send'olasın benim gibi 
    
 Nakarat 
  
 Am      Dm  G       Am  ) 
 Gel yanıma, sarıl bana  ) 
 Am      Dm  G        Am ) x2 
 Ela gözlüm, yandım sana ) 




 HALUK LEVENT - ELA GÖZLÜ TAB 

 Ela gözlü benli dilber Send'olasın beni gibi
 e-----0-------------0----------------------------------------
 b--3-----3--2--3--3----3-2----2--3--2--0--2--2--2--3--2--0---
 g------------------------------------------------------------
 d------------------------------------------------------------
 a------------------------------------------------------------
 E------------------------------------------------------------
 Zülfün sökük boynun bükük Send'olasın benim gibi


 e-----0-------------0----------------------------------------
 b--3-----3--2--3--3----3-2-0-----2--3--2--0--2--3-2---0------
 g----------------------------2----------------------2--------
 d------------------------------------------------------------
 a------------------------------------------------------------
 E------------------------------------------------------------

 Bahçende güller bitmesin Kapından hekim geçmesin

 e--2--3--2--0--2--0--2-2-3--2--0---0--2--0-----0--0--2--0----
 b-------------------------------------------3-------------3--
 g------------------------------------------------------------
 d------------------------------------------------------------
 a------------------------------------------------------------
 E------------------------------------------------------------

 Dalında bülbül ötmesin Sende'olasın benim gibi

 e--2--3--2--0--2--0--2--2--3--2--0--0--2--0-----0------------
 b--------------------------------------------3----3-2---0----
 g-----------------------------------------------------2------
 d------------------------------------------------------------
 a------------------------------------------------------------
 E------------------------------------------------------------

 Gel yanıma sarıl bana Ela gözlüm yandım sana
 e--2--0---0--0--0--------------2--0---0--0--0----------------
 b-------3---------3--2--0--0--------3----------3--2--0--0----
 g------------------------------------------------------------
 d------------------------------------------------------------
 a------------------------------------------------------------
 E------------------------------------------------------------

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Haluk Levent Ela Gözlü şarkı akorları burada! Ela Gözlü kolay akor ve orijinal ton
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