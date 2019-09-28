Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > İlyas Yalçıntaş İncirler şarkı akorları burada! İncirler olana kadar kolay akor ve orijinal ton

şarkı akorları burada! İncirler olana kadar kolay akor ve orijinal ton

Türkiye’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği İncirler akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte İncirler olana kadar akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 28.9.2019 17:46 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 17:54
İlyas Yalçıntaş İncirler şarkı akorları burada! İncirler olana kadar kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı İncirler olana kadar bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! İncirler akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz İncirler şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

KOLAY AKORLAR:

Şarkı Ritmi : AK-YY-KY

Em                               Bm                 
Bu tuzlu meltem mi böyle genzimi yakan               
Am                Am               Bm              
Yoksa dokundu mu sarf ettiğin o sözler            
         Em                     Bm
Çökerken sahile gece sinsi bir duman
Am                Am              Bm
Birer birer uçurumdan atlar hevesler 
Am                                Bm
Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın 
Am                             Bm
Onca işin gücün üzerine birde bu 
Em               Bm   Em
Geçmiyor boğazımdan inanır mısın
             Am                     Bm
Sen yokken ne ekmek nede bir yudum su
Em                      Bm
İncirler olana kadar kalsaydın bari
Em                       Bm
Onlarca sözden birini tutsaydın bari 
Am                     Am
Beni böyle habersizce alıp giderken
Am                   Bm          
Bavuluna kalbimi de atsaydın bari

ORİJİNAL TON:

Şarkı Ritmi : AK-YY-KY 

Bm                 Cm#7          Bm
Bu tuzlu meltem mi böyle genzimi yakan
  Cm#7             F#m              Cm#7
Yoksa dokundu mu sarf ettiğin o sözler 
F#m                  Cm#           
Çökerken sahile gece sinsi bir duman
Bm                     Cm#               
Birer birer uçurumdan atlar hevesler 
Bm                            Cm#
Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın 
Fm#                           Cm#
Onca işin gücün üzerine birde bu 
F#m          Cm#       Bm 
Geçmiyor boğazımdan inanır mısın
Cm#             Bm               Cm#
Sen yokken ne ekmek nede bir yudum su
F#m                  Cm#
İncirler olana kadar kalsaydın bari
F#m                  Cm#
Onlarca sözden birini tutsaydın bari 
Bm                     Cm#
Beni böyle habersizce alıp giderken
Bm                     Cm#          
Bavuluna kalbimi de atsaydın bari...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İlyas Yalçıntaş İncirler şarkı akorları burada! İncirler olana kadar kolay akor ve orijinal ton
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN