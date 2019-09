İlyas Yalçıntaş İncirler şarkı akorları burada! İncirler olana kadar kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı İncirler olana kadar bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! İncirler akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz İncirler şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

KOLAY AKORLAR:

Şarkı Ritmi : AK-YY-KY

Em Bm Bu tuzlu meltem mi böyle genzimi yakan Am Am Bm Yoksa dokundu mu sarf ettiğin o sözler Em Bm Çökerken sahile gece sinsi bir duman Am Am Bm Birer birer uçurumdan atlar hevesler Am Bm Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın Am Bm Onca işin gücün üzerine birde bu Em Bm Em Geçmiyor boğazımdan inanır mısın Am Bm Sen yokken ne ekmek nede bir yudum su Em Bm İncirler olana kadar kalsaydın bari Em Bm Onlarca sözden birini tutsaydın bari Am Am Beni böyle habersizce alıp giderken Am Bm Bavuluna kalbimi de atsaydın bari

ORİJİNAL TON:

Şarkı Ritmi : AK-YY-KY

Bm Cm#7 Bm Bu tuzlu meltem mi böyle genzimi yakan Cm#7 F#m Cm#7 Yoksa dokundu mu sarf ettiğin o sözler F#m Cm# Çökerken sahile gece sinsi bir duman Bm Cm# Birer birer uçurumdan atlar hevesler Bm Cm# Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın Fm# Cm# Onca işin gücün üzerine birde bu F#m Cm# Bm Geçmiyor boğazımdan inanır mısın Cm# Bm Cm# Sen yokken ne ekmek nede bir yudum su F#m Cm# İncirler olana kadar kalsaydın bari F#m Cm# Onlarca sözden birini tutsaydın bari Bm Cm# Beni böyle habersizce alıp giderken Bm Cm# Bavuluna kalbimi de atsaydın bari...