Varoluş nasıl yazılır? TDK'ya göre var oluş mu varoluş mu?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''varoluş" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar var oluş nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru varoluş mu var oluş mu?

VAROLUŞ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''varoluş" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Varoluş nedenimi ararken kendimi tasavvufun içinde buldum.

YANLIŞ KULLANIM: Var oluş konusunda detaylı incelemeler yapmak istiyor.