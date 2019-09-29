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? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre apaçık birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre apaçık kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.9.2019 17:23
Apaçık nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''apaçık'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, apaçık nasıl yazılır? TDK'ye göre apaçık birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

APAÇIK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''apaçık'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Söylediğin tüm yalanlar apaçık ortada.

Sonunda olay apaçık ortaya çıktı

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