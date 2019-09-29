Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Barış Manço Kara Sevda şarkı akorları burada! Kara Sevda kolay akor ve orijinal ton

şarkı akorları burada! Kara Sevda kolay akor ve orijinal ton

Türkiye’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Kara Sevda akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Kara Sevda akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 29.9.2019 13:14 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 13:20
Barış Manço Kara Sevda şarkı akorları burada! Kara Sevda kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Kara Sevda bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Kara Sevda akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Kara Sevda şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Şarkı Ritmi : AK-YY-KY 
         Am 
         Nasıl anlatasam bilemiyorum , içim içime sığmıyor 
         Dm                                     E
         Delidolu neşe dolu kişi ben değilim sanki, sanki, sanki__
         Am                               
         Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var , benim içim yanıyor
               Dm
         Eksi kırk derecede soğuk suda bile yüzerim 
          E
         İnanki , inanki , inanki_____
         
          Am
         Kara sevda kara sevda , dedikleri daha ne olabilirki 
         Am
         Kara sevda kara sevda , seni benden kim ayırabilirki
         Dm               C              E            Am
         Çocukca bir aşk deyipte geçme , sakın gülme halime 
         Dm                C              E              Am
         Nasıl olduğunu anlayamadım ama , seviyorum seni delicesine
         
          Am
         Nasıl anltasam bilemiyorum , gözlerim kararıyor
         Dm                               E
         Tepetaklak oldu dünya tersine sanki , sanki , sanki___
         Am
         Bütün aşıklar el ele kol kola cıvıl cıvıl geziyor
               Dm 
         Bense nuhun gemisinde tek başıma gibiyim sanki 
           E
         İnanki , inanki , inanki____
      
          Am
         Kara sevda kara sevda , dedikleri daha ne olabilirki 
         Am
         Kara sevda kara sevda , seni benden kim ayırabilirki
         Dm               C              E            Am
         Çocukca bir aşk deyipte geçme , sakın gülme halime 
         Dm                C              E              Am
         Nasıl olduğunu anlayamadım ama , seviyorum seni delicesine

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Barış Manço Kara Sevda şarkı akorları burada! Kara Sevda kolay akor ve orijinal ton
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN