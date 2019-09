Barış Manço Kara Sevda şarkı akorları burada! Kara Sevda kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Kara Sevda bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Kara Sevda akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Kara Sevda şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Şarkı Ritmi : AK-YY-KY Am Nasıl anlatasam bilemiyorum , içim içime sığmıyor Dm E Delidolu neşe dolu kişi ben değilim sanki, sanki, sanki__ Am Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var , benim içim yanıyor Dm Eksi kırk derecede soğuk suda bile yüzerim E İnanki , inanki , inanki_____ Am Kara sevda kara sevda , dedikleri daha ne olabilirki Am Kara sevda kara sevda , seni benden kim ayırabilirki Dm C E Am Çocukca bir aşk deyipte geçme , sakın gülme halime Dm C E Am Nasıl olduğunu anlayamadım ama , seviyorum seni delicesine Am Nasıl anltasam bilemiyorum , gözlerim kararıyor Dm E Tepetaklak oldu dünya tersine sanki , sanki , sanki___ Am Bütün aşıklar el ele kol kola cıvıl cıvıl geziyor Dm Bense nuhun gemisinde tek başıma gibiyim sanki E İnanki , inanki , inanki____ Am Kara sevda kara sevda , dedikleri daha ne olabilirki Am Kara sevda kara sevda , seni benden kim ayırabilirki Dm C E Am Çocukca bir aşk deyipte geçme , sakın gülme halime Dm C E Am Nasıl olduğunu anlayamadım ama , seviyorum seni delicesine