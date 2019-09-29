Baş etmek nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''baş etmek'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, baş etmek nasıl yazılır? TDK'ye göre baş etmek birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

BAŞ ETMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''baş etmek'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Seninle baş etmek gerçekten çok zormuş.

Neden sürekli seninle baş etmek zorunda kalıyorum?