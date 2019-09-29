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? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre baş etmek birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre baş etmek kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.9.2019 17:53
Baş etmek nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''baş etmek'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, baş etmek nasıl yazılır? TDK'ye göre baş etmek birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

BAŞ ETMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''baş etmek'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Seninle baş etmek gerçekten çok zormuş.

Neden sürekli seninle baş etmek zorunda kalıyorum?

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Baş etmek nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK
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