Binde bir nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''binde bir'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, binde bir nasıl yazılır? TDK'ye göre binde bir birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

BİNDE BİR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''binde bir'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bu akşam binde bir ihtimalle biz kazanırız.

Binde bir şansı vardı onu da başardı.