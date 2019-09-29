Bir yer nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''bir yer'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, bir yer nasıl yazılır? TDK'ye göre bir yer birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

BİR YER NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''bir yer'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bir yer buldum mutlaka görmen lazım.

Akşam yemeğini yiyecek bir yer biliyorum.